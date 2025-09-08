Меч короля Великобритании Георга VI вернулся в волгоградский музей

Сегодня, 8 сентября, в экспозицию музея-панорамы «Сталинградская битва» вернулся знаменитый меч — дар короля Великобритании Георга VI. Четыре месяца реликвия экспонировалась в Москве, в Государственном историческом музее, на выставке «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы».
Меч покидал стены музея всего несколько раз. Он экспонировался в Лондоне в феврале 1967 года и в мае 1979 года, а с 6 по 22 июля 1982 года занимал особое место на выставке работ английского мастера золотых и серебряных дел Лесли Дурбина, принимавшего участие в отделке меча. В 2006 году экспонат демонстрировали в Москве, в выставочном зале Новый Манеж, на выставке «Дары вождям».
Напомним, в ноябре 1943 года на Тегеранской конференции премьер-министр Великобритании У. Черчилль вручил почетное оружие Председателю Совета Народных Комиссаров И. В. Сталину в знак глубокого восхищения героизмом защитников Сталинграда. Меч короля Великобритании является одним из самых ценных экспонатов волгоградского музея.
Фото музея-панорамы «Сталинградская битва»