На сцене театра имени Вахтангова в Москве с успехом прошел спектакль «Васса Железнова», который показали в выходные столичной публике артисты Волгоградского молодежного театра. Как сообщили V102.RU в ВМТ, постановка прошла ярко, громко и произвела сильное впечатление на московских зрителей.





- Мы готовились к этой поездке с весны. И всё срослось. Был полный зал. И после того, как 10 минут зал строя бисирует и кричит «Браво!», то можно сказать, что да, мы удачно съездили, - рассказал информагентству Владимир Захаров, который исполнил роль Прохора Железнова.

Уникальный спектакль «Васса Железнова» по первой редакции Максима Горького Волгоградский молодежный театр играет с весны 2024 года. За полтора года эта постановка под руководством Заслуженного артиста России Владимира Бондаренко вошла в сотню лучших спектаклей страны. На сцене легендарного театра Вахтангова волгоградские артисты выступали впервые.

- Волгоградский молодежный театр – пионеры в этом плане, - говорит Владимир Захаров. - Конечно, было очень ответственно играть в Москве, но вроде всё удалось. Всё прошло в едином порыве.





Артисты приехали в театр за несколько часов до спектакля, чтобы осмотреться, привыкнуть к сцене, размяться, повторить какие-то пластические этюды и диалоги. Каждый настраивался на работу по-своему, было, конечно, и сильное волнение.

- В какой-то момент директор театра имени Вахтангова Кирилл Игоревич Крок, увлеченный театром человек, сам вызвался и провел потрясающую экскурсию по театру, - вспоминает Владимир Захаров. – Мы пошли, и это волнение у нас превратилось во вдохновение, а потом уже времени не так много осталось до спектакля, мы уже настроились и сыграли.

В центре пьесы, как указано в описании спектакля «Васса Железнова», - история о том, как тема наследства и власти денег привела к трагедии конкретную семью. В сюжете были и измены, и убийства, и предательства.





- Подача без привязки ко времени, что, конечно, понравилось зрителю. Все действо происходит в начале 20-го века. Здесь была рассказана сама история этой семьи и то, как не совсем праведными путями пыталась она эту семью сохранить, я имею в виду Вассу – главную героиню, - рассказывает Владимир Захаров. - А потом кончилось всё ее смертью и тем, что наследство растащили её дети, её помощники, слуги, которых она держала в узде, а потом все это рассыпалось. Вот такая драматическая история.

В конце, после 2,5 часов напряженного действа, произошел просто взрыв эмоций. Артисты, которые выложились по полной не могли сдержать слез, а зрители ликовали и не останавливаясь аплодировали.

- Произошел такой обмен энергетикой, ради чего театр и называют живым искусством, которое никогда не умрет, потому что оно сиюминутное. Потому что это происходит здесь и сейчас. Получилось пробить своей энергетикой и вызвать живые эмоции, ради которых зритель и ходит в театр, - считает артист.





После выступления в театре Вахтангова волгоградские артисты уже приступили к подготовке к ответственному событию, которое пройдет в середине октября в Ярославле. Через месяц спектакль «Васса Железнова» будет представлен на суд профессиональных зрителей на XXV Международном Волковском театральном фестивале.

Фото, видео предоставлено Волгоградским молодежным театром