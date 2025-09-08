В Михайловке Волгоградской области готовятся к двухдневным учениям и заранее предупреждают граждан об активности экстренных служб и запуске сирен. Как сообщает V102.RU со ссылкой на отдел ГО и ЧС Михайловки, командно-штабные учения по ликвидации условных ЧС пройдут 23 сентября с 9.00 до 16:00.

- Просим жителей и гостей города сохранять спокойствие. Не волнуйтесь при виде скопления и передвижения личного состава и техники экстренных служб, - говорится в сообщении.

24 сентября в Михайловке на 12:00 запланирована проверка звуковых сирен и громкоговорителей. Населения также просят отнестись к этому с пониманием и не паниковать.

Фото из архива V102.RU