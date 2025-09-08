Расследования

Жительница Камышина идет под суд за аферу с землей

Расследования 08.09.2025 12:09
0
08.09.2025 12:09


Жительница Камышина предстанет перед судом за мошенничество с земельным участком. Следователи СУ СК по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении женщины. 

Камышанка решила приобрести землю по льготной цене и уговорила кадастрового инженера внести ложные сведения в документы якобы о наличии дома на приглянувшемся ей участке, пообещав построить его в кратчайшие сроки. В итоге было зарегистрировано право собственности на несуществующий объект недвижимости. 

В результате указанных действий обвиняемая приобрела земельный участок площадью 995 кв. м за 31,8 тыс. рублей, в то время как его рыночная стоимость на тот момент была свыше 480 тыс. рублей.  Впоследствии предприимчивая женщина  зарегистрировала на себя право собственности на землю, разделила её на два участка и реализовала их третьим лицам, получив прибыль в сумме более 3 миллионов рублей.

На стадии следствия обвиняемая полностью признала свою вину в содеянном, возместив причиненный ею ущерб на сумму почти полмиллиона рублей, добавили в следкоме.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
06.09.2025 09:20
Расследования 06.09.2025 09:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2025 20:05
Расследования 05.09.2025 20:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2025 18:30
Расследования 05.09.2025 18:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2025 11:27
Расследования 05.09.2025 11:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2025 09:06
Расследования 05.09.2025 09:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2025 08:05
Расследования 05.09.2025 08:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2025 06:22
Расследования 05.09.2025 06:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.09.2025 19:03
Расследования 04.09.2025 19:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.09.2025 15:09
Расследования 04.09.2025 15:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.09.2025 13:04
Расследования 04.09.2025 13:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.09.2025 12:50
Расследования 04.09.2025 12:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.09.2025 12:49
Расследования 04.09.2025 12:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.09.2025 11:47
Расследования 04.09.2025 11:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.09.2025 11:27
Расследования 04.09.2025 11:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.09.2025 09:39
Расследования 04.09.2025 09:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:58
Владелец бистро под Волгоградом бесплатно эксплуатировал «невидимых» работниковСмотреть фотографии
12:44
Волгоградца задержали за разжигание ненависти к полицейским в соцсетяхСмотреть фотографииCмотреть видео
12:15
Полис ОМС для студентов: ответы на важные вопросы в начале учебного годаСмотреть фотографии
12:09
Жительница Камышина идет под суд за аферу с землейСмотреть фотографии
11:30
«Могли забивать больше»: смотрим яркие кадры матча «Ротора» и «СКА-Хабаровск»Смотреть фотографии
10:59
Волгоградский фестиваль #ТриЧетыре посетили более 540 тыс. человекСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде владелец Mercedes-Benz задолжал треть миллиона за ЖКХСмотреть фотографии
10:39
Горячая пошла: на севере Волгограда обновили еще один рециркуляционный трубопроводСмотреть фотографии
10:39
В Волгограде четыре легковушки и электробус столкнулись в тоннеле на ТулакаСмотреть фотографии
10:10
«Вырвало даже колеса»: в Волжском иномарка влетела в «Ладу» на ул. ЛогиноваСмотреть фотографии
10:00
Волгоградстат подсчитал траты семей на ЖКУСмотреть фотографии
10:00
ВОЛМА поздравляет родной городСмотреть фотографии
09:44
В аэропорту Волгограда на восемь часов задержатся авиарейсы в Сочи и КалининградСмотреть фотографии
09:38
«Мы запускаем движение»: новую четырехполосную дорогу открыли на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
08:57
У волгоградского пчеловода нашли 300 кг подозрительного медаСмотреть фотографии
08:41
В Волгограде осужденного в исправительном центре переселили в колонию за пьянствоСмотреть фотографии
08:16
Пойманных на волгоградских плантациях 18 иностранцев депортируют из РФСмотреть фотографии
07:34
Актер Стивен Сигал в 2026 году построит завод в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:04
Зарплаты с 1 октября в Волгограде повысят некоторым категориям бюджетниковСмотреть фотографии
06:20
Над Волгоградом сняли редкие кадры «кровавой» ЛуныСмотреть фотографии
06:05
В Волгограде большим концертом в амфитеатре встретили 436-летие города: фотоСмотреть фотографии
21:10
Волгоградцы 7 сентября наблюдают полное лунное затмениеСмотреть фотографии
20:32
Володин отметил комитет по защите исторической памяти, созданный в Волгограде — СталинградеСмотреть фотографии
20:12
«Спасибо за подарок!»: в День города «Ротор» одержал победу на «Волгоград Арене» над «СКА-Хабаровск»Смотреть фотографии
20:00
«На память остались лишь редкие фото»: как жил удивительный зоосад в центре довоенного СталинградаСмотреть фотографии
19:29
18437 зрителей болеют за «Ротор» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
18:50
На юге Волгограда горит еще один расселенный домСмотреть фотографии
18:35
Бастрыкин отреагировал на жалобы жителей поселка Волгограда на отсутствие транспортаСмотреть фотографии
18:04
Матч «Ротора» и ФК «СКА-Хабаровск» стартовал на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
17:20
В Минтруде предложили поднять возраст молодежи до 45 летСмотреть фотографии
 