Жительница Камышина идет под суд за аферу с землей

Жительница Камышина предстанет перед судом за мошенничество с земельным участком. Следователи СУ СК по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении женщины.
Камышанка решила приобрести землю по льготной цене и уговорила кадастрового инженера внести ложные сведения в документы якобы о наличии дома на приглянувшемся ей участке, пообещав построить его в кратчайшие сроки. В итоге было зарегистрировано право собственности на несуществующий объект недвижимости.
В результате указанных действий обвиняемая приобрела земельный участок площадью 995 кв. м за 31,8 тыс. рублей, в то время как его рыночная стоимость на тот момент была свыше 480 тыс. рублей. Впоследствии предприимчивая женщина зарегистрировала на себя право собственности на землю, разделила её на два участка и реализовала их третьим лицам, получив прибыль в сумме более 3 миллионов рублей.
На стадии следствия обвиняемая полностью признала свою вину в содеянном, возместив причиненный ею ущерб на сумму почти полмиллиона рублей, добавили в следкоме.