В Волгограде за 600 млн рублей продают сеть из 12 АЗС и нефтебазы





В Волгограде владелец одной из местных сетей АЗС решил спешно избавиться от бизнеса. Предприниматель через федеральное агентство по продаже недвижимости разместил информацию о продаже нефтебазы в Дзержинском районе, а также 12 заправок на территории областного центра, Волжского, Котово, Жирновска и ряда других населённых пунктов.

Площадка для хранения топлива расположена по адресу Волгоград, ул. Моторная, д. 21 вблизи шоссе Авиаторов, в непосредственной близости от производственно-складских площадок. Нефтебаза занимает 1,2 га территории, а резервуары способны вместить 2,8 тыс. кубометров топлива. В её комплекс также входят насосная, трансформаторная подстанция, административные и технические здания.

Отметим, нефтехранилище продаётся одним лотом с заправками. Стоимость инфраструктуры оценивается владельцем в 600 млн рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»