



В Центральном районе Волгограда Госавтоинспекция задержала 17-летнего подростка. Накануне парень, управляя «Ладой», нарушил правила дорожного движения и отчаянно пытался удрать от полицейских в лучших традициях экшен-жанра, дрифтуя на переходах и выезжая на встречную полосу.







- В ходе несения службы нарядом ДПС городской Госавтоинспекции, осуществляющим патрулирование на служебном автомобиле, был замечен автомобиль «ВАЗ-2109», водитель которого грубо нарушает Правила дорожного движения. Законные требования полицейских об остановке нарушитель проигнорировал и начал скрываться, выезжая на полосу встречного движения и проезжая на запрещающие сигналы светофора, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Когда оторваться от патрулей лихачу не удалось, он решил попытаться вырваться через дворы. Однако в результате гонщику пришлось бросить авто и ретироваться на своих двоих. При этом поставить его на ручной тормоз он не догадался, и машина задним ходом влетела в патрульный автомобиль.

Впоследствии выяснилось, что за рулём «девятки» находился подросток. Он взял автомобиль у брата покататься.

Отметим, на 17-летнего Шумахера составлен целый «пакет» протоколов об административных правонарушениях. Кроме того, досталось и родителям подростка. Им также предстоит раскошелиться на штраф за невыполнение своих обязанностей.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области