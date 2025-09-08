



В Волгоградской области региональное управление СК России обратилось к очевидцам за помощью в поисках 31-летней глухонемой жительницы Иловли Нины Омельченко. Женщина загадочно исчезла без малого год назад. На её поиски были брошены силы добровольческих поисковых отрядов и правоохранительных структур, однако до сих пор прояснить судьбу волгоградки никому не удалось.

- 17 октября 2024 года разыскиваемая покинула место своего жительства, расположенное в рабочем поселке Иловля, и направилась в неизвестном направлении. Каких-либо документов, денег или иных ценностей у неё при себе не было, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

После произошедшего следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Криминалистами рассматриваются версии как о её убийстве, так и о том, что из-за проблем со здоровьем она сейчас не способна сообщить о своём местоположении.

В роковой день пропавшая была одета в розовую футболку, спортивные штаны чёрного цвета, синие шлёпанцы, жилетку серого цвета с капюшоном. Рост Нины Омельченко порядка 165 см, глаза карие, имеется косоглазие, волосы тёмно-русые.

Отметим, жительница Иловли страдает расстройством личности и может быть дезориентирована в пространстве. Волгоградцы, владеющие информацией о её местонахождении, могут связаться с правоохранителями по телефонам: 8 (84467) 3-66-77, 8 (84467) 5-13-42, 8-999-744-13-46.