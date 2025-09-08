Глава ЛНР наградил двух волонтеров из Волжского

Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил волонтеров из Волгоградской области. Награды от имени руководителя республики Кириллу Алекберову и Кириллу Евтушенко из клуба «Спарта» вручил сегодня, 8 сентября, глава Волжского Игорь Воронин.
Волжане получили почётные знаки «За гуманитарную помощь» за поддержку жителей освобождённых территорий и военнослужащих. С начала СВО два Кирилла лично доставляют в ЛНР инструменты, оборудование и экипировку для детских домов, спортсменов и бойцов.
Фото администрации Волжского