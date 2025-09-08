Общество

Владелец бистро под Волгоградом бесплатно эксплуатировал «невидимых» работников

08.09.2025 12:58
0
08.09.2025 12:58


Прокуроры в Волгоградской области встали на защиту сотрудников бистро, которым не платили зарплату и официально не трудоустраивали. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, надзорное ведомство обратилось в суд с заявлением об установлении юридического факта трудовых правоотношений с 6 работниками. 

Фроловский межрайонный прокурор Волгоградской области также просил суд взыскать с владельца точки общественного питания долги по зарплате и компенсацию за нарушение сроков расчета с работниками и морального вреда. 

Установлено, что шестеро сотрудников трудились в бистро без оформления трудовых правоотношений. При этом в полной мере зарплату им не платили, в результате образовался долг в размере 90 тысяч рублей. 

В итоге в ходе судебного разбирательства владелец бистро выдал зарплату и направил на компенсации персоналу заведения более 50 тысяч рублей. 

