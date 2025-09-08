Общество

В Волгограде простятся с преподавателем-юристом академического колледжа

Общество 08.09.2025 20:28
0
08.09.2025 20:28


В Волгограде похоронят преподавателя академического колледжа Андрея Валерьевича Насонова. Некролог размещен в соцсетях учебного заведения. 

Андрей Насонов ранее работал в правоохранительных органах, прошел путь от рядового сотрудника до опытного специалиста в отделе по борьбе с преступлениями и правонарушениями в сфере потребительского рынка Управления внутренних дел города Волгограда. 

- Его профессионализм, глубокие знания и богатый жизненный опыт стали основой для успешной преподавательской деятельности. Андрей Валерьевич оставил значительный след в сердцах студентов и коллег, передавая своим ученикам не только теоретические знания, но и практические навыки, необходимые для эффективной работы в юридической профессии, - говорится в некрологе. 

Похоронят преподавателя 9 сентября в Волгограде.

Фото Волгоградский академический колледж VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
08.09.2025 21:14
Общество 08.09.2025 21:14
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2025 20:55
Общество 08.09.2025 20:55
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2025 19:48
Общество 08.09.2025 19:48
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2025 18:59
Общество 08.09.2025 18:59
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2025 17:40
Общество 08.09.2025 17:40
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2025 17:28
Общество 08.09.2025 17:28
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2025 16:54
Общество 08.09.2025 16:54
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2025 16:06
Общество 08.09.2025 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2025 15:31
Общество 08.09.2025 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2025 12:58
Общество 08.09.2025 12:58
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2025 12:44
Общество 08.09.2025 12:44
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2025 10:59
Общество 08.09.2025 10:59
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2025 10:45
Общество 08.09.2025 10:45
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2025 10:39
Общество 08.09.2025 10:39
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.09.2025 10:00
Общество 08.09.2025 10:00
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:48
На «Волгоград Арене» отметят юбилей легендарных матчей с «Манчестер Юнайтед»Смотреть фотографии
21:14
Меч короля Великобритании Георга VI вернулся в волгоградский музейСмотреть фотографии
20:55
Глава ЛНР наградил двух волонтеров из ВолжскогоСмотреть фотографии
20:28
В Волгограде простятся с преподавателем-юристом академического колледжаСмотреть фотографии
19:48
Жителей Волгоградской области предупредят о БПЛА с помощью SMSСмотреть фотографии
18:59
Жителей Михайловки предупредили об активности экстренных служб 23 сентябряСмотреть фотографии
18:48
Двоих волгоградцев оштрафовали за «обман» банкоматаСмотреть фотографии
18:13
Давка, прощай? Власти Волгограда анонсировали запуск трамвая №2 на ул. АнгарскойСмотреть фотографии
17:40
В Волгоградской области задерживаются 11 поездовСмотреть фотографии
17:28
В Волгограде задержан подросток, устроивший гонки без правил с полицейскимиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:54
«Получилось пробить зрителя на эмоции»: Волгоградские артисты произвели фурор на сцене театра Вахтангова в МосквеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:06
В Волгограде за 600 млн рублей продают сеть из 12 АЗС и нефтебазыСмотреть фотографии
15:31
В Волгограде ФСБ уличила цыганку в получении 2,4 млн рублей на несуществующих детейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:12
«Ростелеком» выступил партнером молодежного фестиваля «#ТриЧетыре» в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:55
СК попросит волгоградцев помочь в поисках глухонемой жительницы ИловлиСмотреть фотографии
12:58
Владелец бистро под Волгоградом бесплатно эксплуатировал «невидимых» работниковСмотреть фотографии
12:44
Волгоградца задержали за разжигание ненависти к полицейским в соцсетяхСмотреть фотографииCмотреть видео
12:15
Полис ОМС для студентов: ответы на важные вопросы в начале учебного годаСмотреть фотографии
12:09
Жительница Камышина идет под суд за аферу с землейСмотреть фотографии
11:30
«Могли забивать больше»: смотрим яркие кадры матча «Ротора» и «СКА-Хабаровск»Смотреть фотографии
10:59
Волгоградский фестиваль #ТриЧетыре посетили более 540 тыс. человекСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде владелец Mercedes-Benz задолжал треть миллиона за ЖКХСмотреть фотографии
10:39
Горячая пошла: на севере Волгограда обновили еще один рециркуляционный трубопроводСмотреть фотографии
10:39
В Волгограде четыре легковушки и электробус столкнулись в тоннеле на ТулакаСмотреть фотографии
10:10
«Вырвало даже колеса»: в Волжском иномарка влетела в «Ладу» на ул. ЛогиноваСмотреть фотографии
10:00
Волгоградстат подсчитал траты семей на ЖКУСмотреть фотографии
10:00
ВОЛМА поздравляет родной городСмотреть фотографии
09:44
В аэропорту Волгограда на восемь часов задержатся авиарейсы в Сочи и КалининградСмотреть фотографии
09:38
«Мы запускаем движение»: новую четырехполосную дорогу открыли на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
08:57
У волгоградского пчеловода нашли 300 кг подозрительного медаСмотреть фотографии
 