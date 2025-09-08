В Волгограде простятся с преподавателем-юристом академического колледжа

В Волгограде похоронят преподавателя академического колледжа Андрея Валерьевича Насонова. Некролог размещен в соцсетях учебного заведения.
Андрей Насонов ранее работал в правоохранительных органах, прошел путь от рядового сотрудника до опытного специалиста в отделе по борьбе с преступлениями и правонарушениями в сфере потребительского рынка Управления внутренних дел города Волгограда.
- Его профессионализм, глубокие знания и богатый жизненный опыт стали основой для успешной преподавательской деятельности. Андрей Валерьевич оставил значительный след в сердцах студентов и коллег, передавая своим ученикам не только теоретические знания, но и практические навыки, необходимые для эффективной работы в юридической профессии, - говорится в некрологе.
Похоронят преподавателя 9 сентября в Волгограде.
Фото Волгоградский академический колледж VK.com