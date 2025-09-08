Расследования

Двоих волгоградцев оштрафовали за «обман» банкомата

08.09.2025
Тракторозаводский районный суд  огласил приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего и 19-летнего волгоградцев, которых признали в покушении на мошенничество. 

- Судом установлено, что в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года фигуранты уголовного дела при помощи модифицированной банковской карты имитировали технический сбой вложения наличных денежных средств в банкомат. Затем они звонили на горячую линию банка и сообщали заведомо ложные сведения о произошедшем техническом сбое в работе банкомата, в результате которого денежные средства приняты устройством самообслуживания, но не зачислены на расчетный счет, - рассказала представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

В результате в пяти случаях банки вернули аферистам якобы внесенные денежные средства в размере 216 тыс. рублей, а в трех случаях на сумму 170 тыс. рублей  им было отказано.

Подсудимые ущерб возместили в полном объеме. Суд приговорил молодых людей к наказанию в виде штрафов в размере 350 тысяч  и 200 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

