



В Волгограде полицейские задержали 38-летнего местного жителя. Мужчина в соцсетях оскорблял полицейских и разжигал ненависть. Провокационные высказывания быстро попали в поле зрения правоохранительных органов.







- Полицейские установили, что волгоградец в комментариях к постам о деятельности полицейских допустил ряд высказываний, унижающих достоинство сотрудников органов внутренних дел, - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Однако наказание не заставило себя долго ждать. Правоохранители быстро вычислили агрессивного горожанина и доставили на допрос в местный отдел полиции.

Во время общения волгоградец раскаялся в содеянном и пообещал впредь не допускать оскорблений сотрудников МВД.

Отметим, в отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении. Ему предстоит выплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области