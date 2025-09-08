Телеком

«Ростелеком» выступил партнером молодежного фестиваля «#ТриЧетыре» в Волгограде

«Ростелеком» во второй раз выступил партнером интернационального фестиваля «#ТриЧетыре». В этом году его участниками  впервые стали иностранные делегации из дружественных стран. Национальный провайдер организовал цифровую фотозону «Умный куб», где желающие могли познакомиться с возможностями искусственного интеллекта. За время проведения фестиваля нейросеть сгенерировала более трех тысяч фотографий общим объемом свыше пяти Гбайт. 
Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»:
– В рамках социальной политики нашей компании мы стремимся создавать условия, в которых молодые люди могут реализовывать свой потенциал, участвовать в новых проектах, чувствовать свою причастность к развитию своего региона и страны в целом.  Поддерживая фестивали и другие масштабные мероприятия, мы не только демонстрируем наши технологические возможности, но и способствуем формированию молодежной среды.
Напомним, в этом году фестиваль «#ТриЧетыре» значительно расширил границы, заняв практически весь центр города-героя. Более 80 соревновательных и досуговых площадок протянулись вдоль Центральной набережной, а также развернулись на стадионе «Волгоград Арена», в парке «Комсомольский сад», в библиотеке им. Горького и в лагере «Авангард». Под слоганом «Семья. Родина. Победа» прошли Парад студенчества, спортивные соревнования, патриотические акции, выставки, воркшопы, концерты с участием местных творческих коллективов и звезд российской эстрады. 
В работе образовательных кампусов приняли участие почетные гости, среди которых космонавты Сергей Прокопьев и Андрей Борисенко, известный боец MMA Сергей Харитонов, старейший тревел-блогер страны Евгения Семенова (бабушка Женя, 93 года). Яркой точкой в закрытии фестиваля стал большой праздничный фейерверк в небе над Волгой.
Александр Синютин, председатель комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда:
– В этом году «#ТриЧетыре» установил новый рекорд по масштабу и зрелищности. В год 80-летия Победы, конечно, мы значительную часть образовательной программы посвятили сохранению исторической памяти, воспитанию патриотизма и гражданственности у молодежи. Отмечу, что ребята активно включались в работу оргкомитета еще на стадии подготовки, сами инициировали множество новых идей, от которых фестиваль стал только лучше. До встречи в следующем году, на юбилейном пятом фестивале!
«Ростелеком» помимо фотозоны «Умный куб» организовал на своей площадке насыщенную развлекательную программу. За активное участие в спортивных и творческих конкурсах победители получили подарки, в том числе промокоды на подписку видеосервиса Wink.

Ирина Лебедева, участница фестиваля «#ТриЧетыре» из Астрахани:
– Впечатления от фестиваля просто невероятные! Столько драйва, событий, эмоций! Благодаря «Ростелекому» я впервые «сотрудничала» с нейросетью. Даже не ожидала, насколько это творчески увлекательный процесс. Получилась очень красивая фотография о главном для меня событии этого года.А еще, как победителю киновикторины, мне подарили промокод. Будет что посмотреть по пути домой. 
Ежегодно «Ростелеком» выступает партнером различных молодежных проектов на юге России. Компания поддерживает всероссийский фестиваль «Студенческая весна», форумы «БерегА», «Машук», «Молодая волна», «Ростов» и другие. 
Подробную информацию о социальных проектах «Ростелекома» можно найти на официальном сайте компании.  
Фото: «Ростелеком».
