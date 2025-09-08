Жителей Волгоградской области предупредят о БПЛА с помощью SMS

В Волгоградской области внедрят новую систему оповещения населения. Об этом предупредили в администрации Михайловки.
В целях повышения безопасности населения операторы сотовой связи начали рассылку SMS-уведомлений о возможной угрозе, связанной с беспилотными летательными аппаратами.
Сообщения будут рассылаться автоматически при возникновении потенциальной опасности на мобильные телефоны и приходить .с официальных коротких номеров операторов связи.
- Данная мера введена для безопасности граждан и оперативного информирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации, - пояснили в администрации.