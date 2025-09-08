



В Волгограде ФСБ раскрыло махинации с выплатами на несовершеннолетних. Силовики заподозрили 37-летнюю цыганку в хищении из бюджета 2,4 млн рублей в качестве пособий и выплат на троих несуществующих в реальности детей.





Факт рождения на дому предприимчивая гражданка доказывала с помощью свидетельских показаний.

- Женщина с целью личного материального обогащения предоставила заведомо ложные сведения о рождении сына и двоих дочерей, подтвержденные заявлениями лиц, якобы присутствующих во время родов: в 2011 году в отдел ЗАГС г. Волгограда, в 2013 году в отдел ЗАГС г. Таганрога Ростовской области и в 2020 году в отдел ЗАГС г. Краснодара Краснодарского края, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Отметим, в отношении цыганки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК России. Расследование продолжается.