Губернатор Волгоградской области 14 августа на острове Голодном провел выездное совещание по вопросам перспективного развития ЖКХ Волгограда и сделал ряд важных заявлений.

– Объем работы проведен колоссальный: в Волгоградской области мы реализуем проект, который в дальнейшем может быть использован на всей территории РФ. В современной России это первый проект такого масштаба, где максимально полностью используется российское оборудование, российское программное обеспечение и комплектующие. По результатам испытаний мы получили результаты лучше тех, на которые рассчитывали. Созданное российскими производителями превосходит европейские и американские аналоги по всем показателям. Дешевле по стоимости, выше по качеству и лучше по эксплуатационным свойствам, – прокомментировал губернатор Волгоградской области.

По сведениям администрации Волгоградской области, экономия сохранится и в ходе эксплуатации очистных сооружений на острове Голодном. При этом экономия будет существенной – поставщики уже выразили готовность к взаимодействию по самому широкому кругу вопросов.





В настоящее время проходит госэкспертизу проект строительства напорного канализационного коллектора на о. Голодном, функционирующего с 1975 года, протяженностью 44 километра. Замена двух изношенных труб старых труб и камеры подключения обеспечит надежную и бесперебойную прокачку стоков. Планируется, что на данные цели будут направлены средства специальных казначейских кредитов из федерального бюджета.

– В течение 5-7 лет мы планируем полностью завершить модернизацию очистных, – заявил Андрей Бочаров сегодня. – В ходе рабочей поездки мы также рассмотрели ряд инвестиционных проектов, крайне необходимых для развития города Волгограда и всей Волгоградской области. В том числе по строительству нового дюкера через Волгу — это позволит в 2 раза снизить нагрузку на действующую канализационную систему Волгограда.

Также сегодня губернатор Волгоградской области объявил о том, что приняты окончательные решения по строительству и модернизации коммунальных объектов севера Волгограда, Городищенского района региона. Вопросы уточнения объема необходимых финансовых ресурсов будут рассмотрены до 1 ноября 2024 года.

Фото: администрация Волгоградской области