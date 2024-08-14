Главное

Все своё: Бочаров заявил об уникальности возводимых на Голодном очистных

Главное 14.08.2024 13:49
0
14.08.2024 13:49


Губернатор Волгоградской области 14 августа на острове Голодном провел выездное совещание по вопросам перспективного развития ЖКХ Волгограда и сделал ряд важных заявлений. 

Объем работы проведен колоссальный: в Волгоградской области мы реализуем проект, который в дальнейшем может быть использован на всей территории РФ. В современной России это первый проект такого масштаба, где максимально полностью используется российское оборудование, российское программное обеспечение и комплектующие. По результатам испытаний мы получили результаты лучше тех, на которые рассчитывали. Созданное российскими производителями превосходит европейские и американские аналоги по всем показателям. Дешевле по стоимости, выше по качеству и лучше по эксплуатационным свойствам, – прокомментировал губернатор Волгоградской области. 

По сведениям администрации Волгоградской области, экономия сохранится и в ходе эксплуатации очистных сооружений на острове Голодном. При этом экономия будет существенной –  поставщики уже  выразили готовность к взаимодействию по самому широкому кругу вопросов. 


В настоящее время проходит госэкспертизу проект строительства напорного канализационного коллектора на о. Голодном, функционирующего с 1975 года, протяженностью 44 километра. Замена двух изношенных труб  старых труб и камеры подключения обеспечит надежную и бесперебойную прокачку стоков. Планируется, что на данные цели будут направлены средства специальных казначейских кредитов из федерального бюджета.   

– В течение 5-7 лет мы планируем полностью завершить модернизацию очистных, – заявил Андрей Бочаров сегодня. – В ходе рабочей поездки мы также рассмотрели ряд инвестиционных проектов, крайне необходимых для развития города Волгограда и всей Волгоградской области. В том числе по строительству нового дюкера через Волгу — это позволит в 2 раза снизить нагрузку на действующую канализационную систему Волгограда.

Также сегодня губернатор Волгоградской области объявил о том, что приняты окончательные решения по строительству и модернизации коммунальных объектов севера Волгограда, Городищенского района региона. Вопросы уточнения объема необходимых финансовых ресурсов  будут рассмотрены до 1 ноября 2024 года.

Фото: администрация Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Главное
14.08.2024 12:28
Главное 14.08.2024 12:28
Комментарии

0
Далее
Главное
11.08.2024 21:52
Главное 11.08.2024 21:52
Комментарии

0
Далее
Главное
09.08.2024 12:10
Главное 09.08.2024 12:10
Комментарии

0
Далее
Главное
09.08.2024 09:34
Главное 09.08.2024 09:34
Комментарии 0

0
Далее
Главное
09.08.2024 08:36
Главное 09.08.2024 08:36
Комментарии

0
Далее
Главное
06.08.2024 09:00
Главное 06.08.2024 09:00
Комментарии

0
Далее
Главное
05.08.2024 18:46
Главное 05.08.2024 18:46
Комментарии

0
Далее
Главное
01.08.2024 13:41
Главное 01.08.2024 13:41
Комментарии

0
Далее
Главное
01.08.2024 11:58
Главное 01.08.2024 11:58
Комментарии

0
Далее
Главное
31.07.2024 12:39
Главное 31.07.2024 12:39
Комментарии

0
Далее
Главное
29.07.2024 13:21
Главное 29.07.2024 13:21
Комментарии

0
Далее
Главное
29.07.2024 13:15
Главное 29.07.2024 13:15
Комментарии

0
Далее
Главное
29.07.2024 11:36
Главное 29.07.2024 11:36
Комментарии

0
Далее
Главное
26.07.2024 10:35
Главное 26.07.2024 10:35
Комментарии

0
Далее
Главное
24.07.2024 19:10
Главное 24.07.2024 19:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:29
На Третьей продольной в Водстрое временно изменится схема движенияСмотреть фотографии
16:05
В Волгограде осудили лжесоцработницу за обман пенсионерки на 490 тыс. рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
15:55
В селе под Волгоградом объявлен карантин из-за нападения дикого зверя на человекаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:59
Жесткое ДТП с участием двух иногородних авто произошло на трассе Волгоград-МоскваСмотреть фотографииCмотреть видео
14:19
«Мы не все такие»: главы цыганских семей извинились перед жителями ИловлиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:49
Все своё: Бочаров заявил об уникальности возводимых на Голодном очистныхСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде узбека лишили купленного за 50 тыс. рублей отцовстваСмотреть фотографии
12:56
В районе Волгоградской области в небо поднимут авиациюСмотреть фотографии
12:42
Музей-заповедник заявил об отсутствии планов застройки Мамаева курганаСмотреть фотографии
12:28
Вину признал полностью: суд отправил в СИЗО волгоградца, задавившего на военном КАМАЗе мужчинуСмотреть фотографии
12:12
Под Волгоградом жительнице региона грозит тюремный срок за фиктивную регистрацию мигрантовСмотреть фотографии
12:05
Вице-президент «Ростелекома» Сергей Мордасов рассказал о качествах лидера она форуме «Машук»Смотреть фотографии
11:51
В Волгограде осудили участника ОПГ, учинившего вооружённый налёт на салон украшенийСмотреть фотографии
11:23
Двое пострадавших госпитализированы после массового ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:09
Четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе Р228 под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:03
Труп пропавшего на диком пляже волгоградца нашли спустя трое сутокСмотреть фотографии
10:48
Под Волгоградом мужчина ножевым ударом отправил родственника на тот светСмотреть фотографии
10:34
Кавказ и курорты Кубани: где отдыхают жители Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:13
Бочаров рассказал о новом этапе модернизации очистных сооружений в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:34
Глава района Волгоградской области доложил об обстановке после атаки БПЛАСмотреть фотографии
09:23
В Волгоградской области РПН уличил «Покупочку» в продаже просрочкиСмотреть фотографии
09:16
«Не спали всю ночь»: появилось видео отражения атаки БПЛА над райцентром Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:39
Губернатор Бочаров прокомментировал атаку БПЛА по районам Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:19
Опубликованы фото с места падения БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:12
В сгоревшей квартире в Волгограде погибли 2-х и 4-летний малышиСмотреть фотографии
08:05
Минобороны РФ: над Волгоградской областью уничтожены 9 БПЛАСмотреть фотографии
07:32
В Волгоградской области сбили 10 БПЛА: повреждена подстанцияСмотреть фотографии
00:19
Двое маленьких детей погибли на пожаре в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:37
Достаем одеяла? В Волгоградской области ночью похолодает до +8Смотреть фотографии
21:05
Две сложные операции на сердце через разрез на бедре провели волгоградские врачиСмотреть фотографии
 