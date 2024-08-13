Байкер разбился насмерть на ул. Базисной в Волгограде





В Ворошиловском районе Волгограда полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого 13 августа скончался водитель мотоцикла. По предварительным данным, байкер не справился с управлением.





– В Ворошиловском районе в 16.10 водитель мотоцикла, следуя по улице Базисной, не справился с управлением и совершил опрокидывание. На месте происшествия он получил травмы, от которым затем скончался, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Сообщается, что на место происшествия выезжали сотрудники городской Госавтоинспекции.

По имеющимся сведениям, погибшему мужчине 39 лет.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области