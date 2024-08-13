Происшествия

Байкер разбился насмерть на ул. Базисной в Волгограде

Происшествия 13.08.2024 20:13
0
13.08.2024 20:13


В Ворошиловском районе Волгограда полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого 13 августа скончался водитель мотоцикла. По предварительным данным, байкер не справился с управлением. 



– В Ворошиловском районе в 16.10 водитель мотоцикла, следуя по улице Базисной, не справился с управлением и совершил опрокидывание. На месте происшествия он получил травмы, от которым затем скончался, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Сообщается, что на место происшествия выезжали сотрудники городской Госавтоинспекции. 

По имеющимся сведениям, погибшему мужчине 39 лет. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
13.08.2024 16:29
Происшествия 13.08.2024 16:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.08.2024 13:26
Происшествия 13.08.2024 13:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.08.2024 12:34
Происшествия 13.08.2024 12:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.08.2024 10:11
Происшествия 13.08.2024 10:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.08.2024 09:52
Происшествия 13.08.2024 09:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.08.2024 09:02
Происшествия 13.08.2024 09:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.08.2024 21:04
Происшествия 12.08.2024 21:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.08.2024 18:04
Происшествия 12.08.2024 18:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.08.2024 15:25
Происшествия 12.08.2024 15:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.08.2024 11:10
Происшествия 12.08.2024 11:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.08.2024 12:32
Происшествия 11.08.2024 12:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.08.2024 20:56
Происшествия 10.08.2024 20:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.08.2024 20:33
Происшествия 10.08.2024 20:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.08.2024 19:54
Происшествия 10.08.2024 19:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.08.2024 19:09
Происшествия 10.08.2024 19:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:37
Достаем одеяла? В Волгоградской области ночью похолодает до +8Смотреть фотографии
21:05
Две сложные операции на сердце через разрез на бедре провели волгоградские врачиСмотреть фотографии
20:46
Волгоградская пловчиха Яна Курцева набрала золота на Кубке РоссииСмотреть фотографии
20:13
Байкер разбился насмерть на ул. Базисной в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:59
«Мы вместе спали и грелись. А теперь выкинуть?»: волгоградцы собрали 600 подписей в защиту собак-инвалидовСмотреть фотографии
19:25
«Больше ничего делать не умею»: в Волгограде суд оштрафовал 18-летнюю проституткуСмотреть фотографии
19:01
Экс-губернатору Волгоградской области Бровко доверили руководить заводом в ЧелябинскеСмотреть фотографии
18:30
В Волгограде простятся с погибшим в ДТП с военным КАМАЗом Сергеем ТипайловымСмотреть фотографии
17:47
В Волгоград поступило 110 новых контейнеров для сбора ТКОСмотреть фотографииCмотреть видео
17:24
В ГД внесли законопроект о выплатах российским семьям к 1 СентябряСмотреть фотографии
16:51
Пострадавший во время урагана кайтсерфер из Волгограда находится в комеСмотреть фотографии
16:51
У семи нянек: в Волгограде годами нависавшее над путями дерево рухнуло на трамвайСмотреть фотографии
16:47
Команда «Садов Придонья» дебютировала в забеге Run&Eat в МосквеСмотреть фотографии
16:29
В речпорту Волжского смерч утопил яхту «Свобода» и повредил другие суднаСмотреть фотографии
16:10
Владимир Путин обновил кадровый состав судов ВолгоградаСмотреть фотографии
15:55
В день матча «Ротора» и «Балтики» назначили две новые электричкиСмотреть фотографии
14:55
Совет директоров «Ростелекома» дал рекомендации общему собранию по дивидендам за 2023 годСмотреть фотографии
14:48
ВС РФ предложил отпускать подсудимых на СВО без приговораСмотреть фотографии
14:43
В Волгограде волонтеры спасли упавшую в колодец собаку: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:26
17-летний «шумахер» на семерке навел шороху на дорогах ВолжскогоСмотреть фотографии
13:23
Российские аграрии обменялись опытом на юбилейной выставке «ВолгоградАГРО»Смотреть фотографии
13:20
На юге Волгограда подлатают «уставшие» дороги на трех улицахСмотреть фотографии
13:02
Под Волгоградом правоохранители помогли судимой мигрантке «задержаться» в РоссииСмотреть фотографии
12:48
Полсотни беженцев из Курска приняла Саратовская областьСмотреть фотографии
12:34
Учитель из Волгограда перевела мошенникам 7,5 млн рублейСмотреть фотографии
11:51
Андрей Бочаров обсудил цифровизацию и проекты с ИИ на стратегической сессииСмотреть фотографии
11:13
Волгоградское УФАС возбудило дела на федеральных чиновников из-за засыхающих полейСмотреть фотографии
10:48
Красота после урагана: необычные облака восхитили жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
10:23
«Боимся, что погрызут машины»: полчища крыс держат в страхе жильцов высотки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:11
Кузов превратился в гармошку: под Волгоградом две иномарки не поделили дорогуСмотреть фотографии
 