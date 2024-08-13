Сегодня, 13 августа, губернатор Андрей Бочаров провел стратегическую сессию по цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU обладминистрации, в регионе в настоящее время действуют порядка 50 цифровых сервисов и систем. Новые технологии внедряются во многих системообразующих отраслях.

- Президент России Владимир Владимирович Путин на международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению в ноябре 2023 года так сформулировал основной запрос к искусственному интеллекту: «Как сделать государство и бизнес эффективнее, а человека счастливее?». Даже искусственному интеллекту ответить на этот вопрос сложно. Я думаю, это вопрос не только искусственному интеллекту, но и всем нам, каждому из нас. Вопрос стратегический. И ответ на него будет требовать напряженной работы, мобилизации возможностей общества, государства и человека, — сделал акцент Андрей Бочаров. — За цифровизацией — не какое-то далекое будущее, а сегодняшнее настоящее. Это наш общий и очень важный резерв развития, который пока, скажем честно, используется далеко не в полную силу.

По словам главы региона, современные технологии на основе искусственного интеллекта — серьезный ресурс для укрепления научного, образовательного, технологического и производственного потенциала.

— Мы стараемся взаимодействовать с самыми передовыми компаниями России в этой сфере. Более того, со Сбером реализуется отдельная программа. Привлекаем и будем привлекать к сотрудничеству наши волгоградские предприятия и организации, - сказал Бочаров.

Так, в ходе совместной работы со Сбером в региональном здравоохранении внедрена технология «цифровой ассистент врача», медучреждения также оснащаются мобильными цифровыми комплексами диагностики. Сотрудничество с ПАО «Ростелеком» дает возможность провести глубокую модернизацию центрального архива медицинских изображений. Технологии «компьютерного зрения» в сфере транспорта позволяют распознавать непристегнутые ремни безопасности, обеспечивать адаптивное управление светофорными объектами и т.д. Удобные электронные форматы востребованы жителями: число пользователей Госуслуг из Волгоградской области с 2014 года выросло почти в 17 раз - до 2,15 млн человек.

Ведется разработка и реализация целого ряда перспективных проектов: «Карта жителя Волгоградской области», строительство технопарка «Сталинград»-филиала «Сколково», создание регионального ИТ-центра, Единого центра управления в сфере ЖКХ, Школы 21 в целях подготовки ИТ-кадров и т.д. Задачи развития отрасли информационных технологий в субъекте на период до 2034 года были озвучены губернатором Андреем Бочаровым на встрече с общественностью.

- У Волгоградской области есть все, чтобы закрепиться в числе регионов-лидеров России по развитию современных технологий, в том числе по применению технологий искусственного интеллекта. Чтобы напрямую участвовать в укреплении технологического суверенитета нашей страны во всех отраслях и сферах, — отметил губернатор. — При этом хватает проблемных вопросов, решению которых необходимо уделять постоянное внимание. Риски есть и в том, что, внедряя технологии сегодняшнего дня, уже завтра мы можем оказаться недостаточно эффективными, т.к. современные технологии очень быстро развиваются и меняются. Надо предусматривать в современных проектах и программах, приобретаемом оборудовании возможности для перехода, внедрения еще более современных технологий, возможности самообучения используемых программ.

На стратегической сессии также прозвучало, что отдельной задачей стоит подготовка специалистов и повышение уровня их компетенций, а также в целом повышение уровня цифровой грамотности населения.

Фото: администрации Волгоградской области