В Камышине спасатели потушили пожар в пив-баре «Старая Прага»





1 января в Камышине Волгоградской области произошёл пожар в магазине разливных напитков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, возгорание случилось поздним вечером на территории 5-го микрорайона.







- В 20:58 поступило сообщение о возгорании. Подразделения 28-й пожарно-спасательной части оперативно выдвинулись на место и ликвидировали горение в 21:37. Площадь пожара составила 120 кв. метров, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, в настоящее время спасатели осматривают место происшествия. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. Причины ЧП устанавливаются.

Фото и видео: Жесть Волгограда / t.me