Расследования

Под Волгоградом разнорабочего осудили за расправу над фермером из ревности

Расследования 12.08.2024 16:14
0
12.08.2024 16:14

В Волгоградской области к 4 годам колонии строгого режима приговорен 47-летний местный житель за избиение фермера молотком и бутылкой. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Ленинский районный суд признал мужчину виновным по двум статьям УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а также умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества.

Следствием и судом установлено, что преступление было совершено 29 декабря 2023 года в поселке Рассвет, куда подсудимый приехал, чтобы устроится разнорабочим на животноводческую точку. Ночью он поссорился с потенциальным работодателем, который оказал излишнее внимание его спутнице. В домовладении 50-летнего фермера произошел конфликт, в ходе которого работник нанес ему множественные удары молотком и бутылкой по голове и телу. В порыве гнева он также крушил мебель и бытовую технику. 

Избитого фермера госпитализировали только утром. Скорую помощь вызвали пострадавшему знакомые, которые пришли к нему домой.

Вину подсудимый полностью признал. Установлено, что ранее он уже был судим. 

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
12.08.2024 16:26
Расследования 12.08.2024 16:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2024 16:10
Расследования 12.08.2024 16:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2024 14:53
Расследования 12.08.2024 14:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2024 14:40
Расследования 12.08.2024 14:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2024 12:24
Расследования 12.08.2024 12:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2024 10:19
Расследования 12.08.2024 10:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2024 09:03
Расследования 12.08.2024 09:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2024 08:15
Расследования 12.08.2024 08:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2024 17:01
Расследования 10.08.2024 17:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.08.2024 16:19
Расследования 09.08.2024 16:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.08.2024 16:07
Расследования 09.08.2024 16:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.08.2024 08:44
Расследования 09.08.2024 08:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2024 16:17
Расследования 08.08.2024 16:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2024 15:00
Расследования 08.08.2024 15:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2024 11:40
Расследования 08.08.2024 11:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:58
Установлена причина покраснения реки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:26
«Ехал виляя и бил машины»: угнавший военный КАМАЗ волгоградец перед смертельным ДТП мог совершить еще несколько аварийСмотреть фотографии
16:14
Под Волгоградом разнорабочего осудили за расправу над фермером из ревностиСмотреть фотографии
16:10
По делу о крупной контрабанде в Волгограде осудили экс-полицейского из МосквыСмотреть фотографии
15:59
В ЦГМС прокомментировали возможность повторного удара непогоды по ВолгоградуСмотреть фотографии
15:32
«Camon к знаниям»: билайн предлагает смартфон с оплаченной связью и аксессуаромСмотреть фотографии
15:25
В Волгограде пыльная буря снесла крышу с цеха завода «Ахтуба»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:21
В Волжском поймали водителя, который катал друзей на капотеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:53
Был в измененном состоянии: военный КАМАЗ, переехавший человека, угнал гражданский из ВолгоградаСмотреть фотографии
14:40
Шок-контент: жуткий момент наезда военным КАМАзом на волгоградского реставратора попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:37
На Волгоград неожиданно обрушились ураганный ветер и песчаная буряСмотреть фотографии
13:44
Главврач больницы №3 в Волжском Шипунов скоропостижно покинул постСмотреть фотографии
13:22
Врачи провели операцию 3-летнему Жене на собранные волгоградцами деньгиСмотреть фотографии
13:16
В Волгограде медики извлекли рыболовный крючок из годовалой девочкиСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде полиция задержала водителя военного КАМАЗа после смертельного ДТПСмотреть фотографии
12:07
Юлия Чичерина в Волгограде презентовала песню про СталинградСмотреть фотографии
11:35
Молодежь «Каустика» опробовали на «Кубке Лаврова»Смотреть фотографии
11:30
В Волгоградской области Андрей Бочаров оценил готовность ЖКХ к отопительному сезонуСмотреть фотографии
11:23
В компании ВОЛМА отметили День человека трудаСмотреть фотографии
11:22
Треть дорог Волгоградской области не соответствует ГОСТамСмотреть фотографии
11:10
Полиция разыскивает участников массовой потасовки в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:43
Денис Бояринцев назвал решающий момент в матче «Ротора» с «Тюменью»Смотреть фотографии
10:27
Волгоградец отправится в колонию за призывы к расправе над русскими в TelegramСмотреть фотографииCмотреть видео
10:19
Волгоградца обвиняют в мошенничестве с муниципальной землейСмотреть фотографии
10:04
«Он не успел жениться»: в хуторе Волгоградской области похоронят погибшего на СВО добровольцаСмотреть фотографии
09:42
Две новые школы-тысячники откроются в Волгограде 1 сентябряСмотреть фотографии
09:03
В ДТП с военным КАМАЗом в Волгограде погиб реставратор Сергей ТипайловСмотреть фотографии
08:15
Новые подробности ДТП с военным КАМАЗом в Волгограде: еще один пострадавшийСмотреть фотографии
21:52
Военный КАМАЗ насмерть сбил человека в центре Волгограда: водитель скрылсяСмотреть фотографии
20:12
Облздрав озвучил состояние выживших в смертельном ДТП под Волгоградом детейСмотреть фотографии
 