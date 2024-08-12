Под Волгоградом разнорабочего осудили за расправу над фермером из ревности

В Волгоградской области к 4 годам колонии строгого режима приговорен 47-летний местный житель за избиение фермера молотком и бутылкой. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Ленинский районный суд признал мужчину виновным по двум статьям УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а также умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества.

Следствием и судом установлено, что преступление было совершено 29 декабря 2023 года в поселке Рассвет, куда подсудимый приехал, чтобы устроится разнорабочим на животноводческую точку. Ночью он поссорился с потенциальным работодателем, который оказал излишнее внимание его спутнице. В домовладении 50-летнего фермера произошел конфликт, в ходе которого работник нанес ему множественные удары молотком и бутылкой по голове и телу. В порыве гнева он также крушил мебель и бытовую технику.

Избитого фермера госпитализировали только утром. Скорую помощь вызвали пострадавшему знакомые, которые пришли к нему домой.

Вину подсудимый полностью признал. Установлено, что ранее он уже был судим.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.