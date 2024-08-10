В Волгоградской области женщина облилась бензином и загорелась





В Волгоградской области врачи спасают 57-летнюю женщину, которая накануне, 9 августа, была доставлена в тяжелом состоянии в Михайловскую ЦРБ. По сведениям ИА «Высота 102», пострадавшая получила ожоги в результате попытки отомстить своему возлюбленному.

– С места происшествия женщина была доставлена в реанимацию центральной районной больницы вчера днем, – сообщили источники информагентства в экстренных службах. – У пациентки на момент госпитализации были диагностированы ожоги груди, бедер, ног.

По информации, не подтвержденной официально, жуткие увечья женщина получила в результате собственных действий – источники ИА «Высота 102» сообщают, что жительница Михайловского района облила себя бензином и подожгла. Поводом для этого якобы послужили проблемы в личных отношениях с мужчиной, а именно – ревность пострадавшей к возлюбленному.

Информация о состоянии пострадавшей выясняется информагентством в профильном комитете.