Спорт

Заурбек Плиев стал 13-м новичком «Ротора»

Спорт 09.08.2024 12:38
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09.08.2024 12:38


Заурбек Плиев сегодня, 9 августа, подписал контракт с «Ротором» до конца сезона 24-25, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых.

32-летний футболист играет на позиции центрального защитника. Может действовать на левом фланге обороны и в опорной зоне. Плиев является воспитанником футбольной школы «Динамо Москва». Имеет опыт выступлений в элитном дивизионе за «Спартак Нальчик», «Аланию», «Ахмат» и столичное «Динамо», за которые в общей сложности в РПЛ сыграл 97 встреч.

Кроме того, Плиев в Первой лиге и Кубке страны провел 94 поединка, в которых забил дважды и отметился тремя результативными передачами. Новобранец «Ротора»  обладает опытом игры и в еврокубках за казахстанский «Кайрат» и  «Аланию» в рамках квалификации Лиги Европы УЕФА, где выходил на поле в шести матчах международного турнира. Опытный футболист также дважды выигрывал Кубок Казахстана.

К слову, Заурбек стал тринадцатым новичком волгоградского клуба по итогам кардинального обновления состава в Первой лиге. 

Фото: СК «Ротор» / vk.com

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