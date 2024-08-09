Экология

Охранную зону утвердили у солёного озера Эльтон в Волгоградской области

Экология 09.08.2024 10:47
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09.08.2024 10:47


В Волгоградской области создана охранная зона природного парка «Эльтонский», где находится Эльтон - самое большое соленое озеро Европы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление главы региона, это сделано с целью защиты природного парка от неблагополучных антропогенных воздействий на прилегающих к нему землях, земельных участков и водных объектов.

- Установление охранной зоне не влечет за собой изъятие земель у пользователей, владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах охранной зоны, а также изменения целевого назначения земель, - указано в постановлении.

В документе обозначены границы охранной зоны, определен режим охраны земельных участков и водных объектов, расположенных на ее территории.

Общая площадь охранной зоны составляет 14900,3 га. Она расположена на территории Приозерного, Степновского и Эльтонского сельских поселений Палласовского района.

На этой территории запрещен сброс отходов, различная деятельность, ведущая к сокращению численности растений и животных, пускание палов и выжигание растительности, разведение костров, разбивка привалов, палаточных городков и туристических стоянок, мойка машин и многое другое.

Фото из архива V102.RU

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