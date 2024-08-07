В Волжском тепловые сети готовят к отопительному сезону





В Волжском продолжаются работы по подготовке города к отопительному сезону. Всего в этом году планируется капитально отремонтировать 15 объектов общей протяженностью 3,6 км новых теплосетей. До конца сентября все основные работы будут закончены.

Один из масштабных проектов в настоящее время реализуется на пересечении улиц Карбышева и Оломоуцкой. Некоторое время назад здесь временно перекрыли движение, а общественный транспорт запустили по обходным улицам. Волжане отнеслись к этому с пониманием, так как реконструкция данного участка тепломагистрали, который обеспечивает жизненно важным ресурсом жителей 27, 28 и 32а микрорайонов, существенно повысит надежность теплоснабжения в данной части города.

Работы здесь идут в буквальном смысле слова глубинные. Это связано со спецификой проводимой реконструкции, об особенностях которой рассказал главный инженер ООО «Волжские тепловые сети» Константин Макушев.





– Этот участок теплопровода был введен в эксплуатацию в 1990 году. За 34 года появилась потребность в улучшении его надежности. Поэтому было решено уложить трубы в железобетонные лотки, что позволит в будущем при необходимости проводить здесь профилактические или ремонтные работы без вскрытия дорожного полотна, – пояснил специалист.

Высота лотков такова, что позволит персоналу свободно перемещаться по каналу. Но участие персонала будет минимизировано благодаря системе оперативного контроля. Грубо говоря, теперь, чтобы обнаружить течь, не надо будет разрывать десятки метров траншей, доставляя неудобства как транспорту, так и жителям. В случае обнаружения проблемного участка по подземному каналу персонал легко до него доберется, а наверху даже никто не догадается, что в тот самый момент кто-то работает под землей.

Однако, чтобы данный участок долгие годы не требовал ремонта, в канал укладывают не простые трубы. Начальник отдела по ремонту тепловой компании Владислав Леонтьев рассказал, в чем их секрет.





– Мы используем трубы высокой заводской готовности. Они по своим свойствам напоминают слоеный пирог – на них уже нанесена тепловая изоляция из пенополиуретана с защитной оболочкой, предохраняющей от воздействия влаги или коррозии. У таких труб срок службы составляет не менее 30 лет, – рассказал начальник отдела компании.

В настоящее время работы по реконструкции данного участка уже подходят к завершению, а движение на перекрытом перекрестке планируется открыть к 20 августа. Важно, что жители микрорайонов, которые получают горячую воду по этому трубопроводу, избавлены от дискомфорта, связанного с отключением ресурса. Горячую воду они по-прежнему и в полном объеме получают по резервной схеме.

Надо сказать, что в Волжском уже давно практикуют метод минимизации неудобств для жителей при ремонте и реконструкции сетей. Именно в этих целях недавно на улице Пушкина была капитально отремонтирована перемычка между двумя системами, связывающая старую и новую часть города, а именно – две городские ТЭЦ. ТЭЦ-2 сейчас выведена в ремонт, но, чтобы не прерывать горячее водоснабжение жителей новой части, ресурс доставляется жителям новой части от другой ТЭЦ. Это позволило не прерывать подачу горячей воды более чем 60 тысячам жителей, в том числе и социальным объектам.

Кроме того, отремонтированная тепломагистраль может обеспечить и потребности развивающейся части Волжского зарезервированными мощностями ТЭЦ, расположенной в историческом центре города.





К слову, во время работ по реконструкции перемычки сотрудникам тепловой компании пришлось столкнуться с уже знакомыми, к сожалению, трудностями, связанными с наличием бесхозных или самовольно возведенных объектов в охранной зоне сетей. Увы, но некоторые жители и организации продолжают возводить заборы, детские или спортивные площадки, а также высаживать деревья на территории, под которой проходят трубы с кипятком.

В целях безопасности и сохранения жизни и здоровья волжан в компании настоятельно рекомендуют уточнять границы охранных зон даже в тех случаях, если, например, жители захотят высадить те же елочки рядом со своим домом. В этом году, кстати, в тепловой компании выявили около 50 таких объектов в опасной зоне. Часть из них была демонтирована или перенесена в добровольном порядке владельцами. И вполне возможно, что чьи-то жизни были спасены.

Между тем, испытания тепловой системы, в том числе и реконструированных участков, начнется в Волжском уже 20 августа. Планируемый период отключения горячей воды в городе – три дня. Однако при благоприятном прохождении испытаний заполнение системы начнется уже через день. В этот период жителей просят соблюдать бдительность и осторожность, а в случае обнаружения каких-либо протечек, появления провалов немедленно сообщать об этом в ООО «Волжские тепловые сети» и, самое главное, не приближаться к опасным местам. Никто не будет спорить, что в благоприятном вхождении в отопительный сезон заинтересованы все стороны – и власти города, и жители, и ресурсоснабжающие организации.

Фото V102.RU



