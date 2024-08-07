«Грузовик был на нашей стороне»: перевозчик показал данные ГЛОНАСС с места ДТП с автобусом под Волгоградом

В момент столкновения с грузовиком сегодня утром, 7 августа, на трассе в Михайловском районе Волгоградской области, пассажирский автобус, следовавший из Астрахани, находился на своей полосе, рассказал V102.RU, направляющийся к месту происшествия представитель перевозчика Валерий Черников.

— Там стоял сертифицированный ЭРА-ГЛОНАСС. Из данных следует, что в момент удара грузовик был на нашей стороне. Это потом уже от удара автобус потащило на встречку. Просто все уже написали, что водитель автобуса виноват. Как к этому пришли? Сейчас еще неизвестно, чья вина. Предстоит разобраться, это сложный вопрос, — рассказал Валерий Черников.

Согласно открытым данным, государственная система ЭРА-ГЛОНАСС разработана, чтобы экстренные службы имели возможность максимально быстро реагировать на ДТП и другие происшествия. Сигнал, который поступает от транспорта, попавшего в аварию, содержит, в том числе информацию о местонахождении ТС (для определения координат используется спутниковая сеть ГЛОНАСС) и время срабатывания датчиков/нажатия кнопки «SOS».

По информации собственного источника «Высоты 102», водитель автобуса действительно находился на своей полосе в момент столкновения:

— Автобус ехал по своей полосе, когда на нее вдруг стал смещаться грузовик, водитель которого то ли придремал, то ли ему стало плохо. Водитель автобуса попытался уйти от столкновения и для этого выехал на встречную полосу. Однако в самый последний момент водитель грузовика тоже решил перестроиться обратно и по итогу автобус столкнулся с грузовой машиной.

В свою очередь начальник отдела ГАИ ОМВД России по Михайловке Алексей Семенов озвучил предварительные данные об аварии, из которых следует, что 38-летний водитель автобуса Yutong, двигаясь со стороны Волгограда в направлении Москвы, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Iveco.

Напомним, смертельное ДТП произошло на 784-м километре трассы Волгоград — Москва. По предварительным данным, в автобусе находилось около 30 пассажиров. В облздраве отметили, что в Михайловскую ЦРБ доставлены 16 пострадавших, из которых трое детей. Ранее перевозчик рассказал о событиях за 15 минут до смертельной аварии.

Фото: прокуратура Волгоградской области