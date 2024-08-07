Водитель автобуса выехал на встречку: новые подробности страшного ДТП в Михайловке

Происшествия 07.08.2024 08:14
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07.08.2024 08:14
В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили новые подробности ДТП с участием автобуса, следовавшего из Астрахани в Москву, и грузовика, которое случилось сегодня, 7 августа в Михайловском городском округе. Как уточнили в ведомстве, авария произошла в 4-15 ч. на 784 км трассы Р-22 «Каспий» в Михайловском городском округе.
- 38-летний водитель пассажирского автобуса Yutong выехал на встречную полосу, в результате произошло столкновение с грузовым автомобилем Iveco.
По данным облздрава, в автобусе было около 30 пассажиров. Как сообщили V102.RU в прокуратуре Волгоградской области, погиб напарник водителя, который был за рулем автобуса, - 64-летний мужчина. В Михайловскую ЦРБ доставлены 16 пострадавших, из которых трое детей. По предварительной оценке, состояние 14 пациентов, в том числе детей, средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — двое взрослых.
14 человек продолжили движение на попутном автобусе в Москву.
Региональный СК начал проверку по факту ДТП, прокуратура также взяла расследование на контроль.
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