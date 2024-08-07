



Сегодня, 7 августа, в Михайловском районе Волгоградской области на 784-м км федеральной трассы «Волгоград — Москва» произошло столкновение пассажирского автобуса с грузовиком. ИА «Высота 102» публикует эксклюзивные кадры с места происшествия, которыми в социальных сетях делятся очевидцы аварии.





Судя по видеозаписи, от кабины многотонной фуры практически ничего не осталось. Не менее серьёзные повреждения получила и кабина междугороднего автобуса. В последнем в настоящее время работают спасатели, выпиливая части искорёженного кузова.

Напомним, что пассажирский автобус, который следовал из Астрахани в Москву через Волгоградскую область, столкнулся с грузовым автомобилем. На месте ДТП погиб водитель автобуса. В Михайловскую ЦРБ доставлены 16 пострадавших, из которых двое - в тяжелом состоянии. Всего в автобусе находилось 30 человек. Из них 14 пассажиров продолжили путь в Москву на попутном автобусе.



