В Михайловском районе Волгоградской области один человек погиб 16 ранены в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса Астрахань - Москва.





По информации администрации региона, ДТП произошло 7 августа утром на 784-м км федеральной трассы Волгоград — Москва возле Михайловки.

- По предварительным данным, в автобусе было около 30 пассажиров. Водитель автобуса погиб, в Михайловскую ЦРБ доставлены 16 пострадавших, из которых трое детей, - сообщили в Волгоградском облздраве.

Состояние 14 пациентов, в том числе детей, оценивается как средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — двое взрослых.

Уточняется, что после аварии 14 человек продолжили путь на попутном автобусе в Москву.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области