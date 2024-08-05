Экономика 05.08.2024 11:56
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05.08.2024 11:56
Волгоградская область оказалась на 65-м месте в рейтинге регионов по доступности бензина. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование РИА-Рейтинга, волгоградцы могут приобрести на чистую среднюю зарплату по региону 882 литра бензина АИ-92. Аналитики при подготовке рейтинга основывались на цене АИ-92 в 52,38 рубля за литр. По данным экспертов, эта марка автомобильного топлива подорожала с начала года всего на 3%.
Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий округ. Здесь на среднюю зарплату можно купить 2700 литров АИ-92. На втором месте расположилась Москва с показателем 2441 литр бензина.
Замыкают рейтинг регионов республики Северного Кавказа. Например, жители Ингушетии могут купить на среднюю зарплату всего 633 литра АМИ-92.
Аналитики утверждают, что после резких колебаний цен на розничном рынке автомобильного топлива, произошедших во второй половине прошлого года, начало текущего года можно считать идеально стабильным. В первом квартале 2024 года цены почти не росли.
При этом в последнее время наблюдается тенденция к повышению заработной платы, что ведет к повышению доступности бензина, однако сама доступность в разных регионах по-прежнему различается в разы, отмечают эксперты.
Между тем, по данным Росстата, автомобильное топливо в Волгоградской области заметно дорожало весь июль. По последней информации АИ-92 стоит в регионе 53,48 рубля за литр.
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