



Волгоградская область оказалась на 65-м месте в рейтинге регионов по доступности бензина. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование РИА-Рейтинга, волгоградцы могут приобрести на чистую среднюю зарплату по региону 882 литра бензина АИ-92. Аналитики при подготовке рейтинга основывались на цене АИ-92 в 52,38 рубля за литр. По данным экспертов, эта марка автомобильного топлива подорожала с начала года всего на 3%. Волгоградская область оказалась на 65-м месте в рейтинге регионов по доступности бензина. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование РИА-Рейтинга, волгоградцы могут приобрести на чистую среднюю зарплату по региону 882 литра бензина АИ-92. Аналитики при подготовке рейтинга основывались на цене АИ-92 в 52,38 рубля за литр. По данным экспертов, эта марка автомобильного топлива подорожала с начала года всего на 3%.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий округ. Здесь на среднюю зарплату можно купить 2700 литров АИ-92. На втором месте расположилась Москва с показателем 2441 литр бензина. Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий округ. Здесь на среднюю зарплату можно купить 2700 литров АИ-92. На втором месте расположилась Москва с показателем 2441 литр бензина.

Замыкают рейтинг регионов республики Северного Кавказа. Например, жители Ингушетии могут купить на среднюю зарплату всего 633 литра АМИ-92. Замыкают рейтинг регионов республики Северного Кавказа. Например, жители Ингушетии могут купить на среднюю зарплату всего 633 литра АМИ-92.

Аналитики утверждают, что после резких колебаний цен на розничном рынке автомобильного топлива, произошедших во второй половине прошлого года, начало текущего года можно считать идеально стабильным. В первом квартале 2024 года цены почти не росли. Аналитики утверждают, что после резких колебаний цен на розничном рынке автомобильного топлива, произошедших во второй половине прошлого года, начало текущего года можно считать идеально стабильным. В первом квартале 2024 года цены почти не росли.

При этом в последнее время наблюдается тенденция к повышению заработной платы, что ведет к повышению доступности бензина, однако сама доступность в разных регионах по-прежнему различается в разы, отмечают эксперты. При этом в последнее время наблюдается тенденция к повышению заработной платы, что ведет к повышению доступности бензина, однако сама доступность в разных регионах по-прежнему различается в разы, отмечают эксперты.





Между тем, по данным Росстата, автомобильное топливо в Волгоградской области заметно дорожало весь июль. По последней информации АИ-92 стоит в регионе 53,48 рубля за литр.



