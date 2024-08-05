



4 июля на участке региональной трассы «Волгоград – Новый Рогачик» в границах Горнополяноского перегона и поворота на посёлок Гули Королёвой. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», из-за ДТП здесь было осложнено движение автомобилей, в результате чего пробка растянулась на несколько километров. Как выяснилось, причиной столь внушительного затора стало столкновение четырёх легковушек.

- На 8 км автодороги «Волгоград – Новый Рогачик» произошло столкновение автомобилей LADA Granta, Kia Sorento, Renault Sandero, Toyota, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, причины массового ДТП в настоящее выясняют правоохранительные органы. В результате столкновения госпитализация потребовалась пассажирке автомобиля Renault. Она была доставлена в одну из ближайших больниц прибывшей на место происшествия каретой скорой помощи.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области