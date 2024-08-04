Огромная пробка образовалась в районе поселка им. Гули Королевой в Советском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, автомобилисты, которые проезжают мимо, делятся видео в социальных сетях.

- Две машины задымились и авария, всё возле Гули Королевой. Пробка длинная, люди жалуются, что стоят давно, - сообщают очевидцы.





Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в этом месте действительно наблюдается затор протяженностью 1,5 километра из-за двух ДТП. Информация уточняется.

Скриншот: Жесть Волгограда / t.me / «Яндекс.Пробки»