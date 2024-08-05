



По сообщениям очевидцев, перед началом пожара они слышали звук, похожий на взрыв, но официального подтверждения этому нет. В районе погас свет: электричества нет в домах, не работают светофоры, темно на улицах.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что сообщение о пожаре на подстанции поступило на пульт оперативного дежурного в 23.22.

- По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что на электрической подстанции произошел разлив масла с последующим горением на площади 5 кв. метров. В 00.02 возгорание ликвидировано, - сообщили в ведомстве.

Погибших и пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.

Жители Ворошиловского района Волгограда в социальных сетях делятся кадрами пожара на подстанции, расположенной на улице Социалистическая, передает V102.RU.