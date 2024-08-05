Спорт

Волгоградские гандбольные клубы узнали первых соперников в новом сезоне

Спорт 05.08.2024 06:59
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05.08.2024 06:59


Федерация гандбола России опубликовала календарь в мужском и женском чемпионатах в сезоне 24-25. «Динамо-Синара» первый матч проведет против «Кубани» на выезде 6 сентября, сообщает V102.RU.
 
После стартовой встречи в Краснодаре бело-голубые во втором туре сыграют на домашней площадке с тольяттинской «Ладой» 12 сентября. Всего в турнире выступят 11 участников. При этом последняя команда по итогам регулярки не вылетит из чемпионата и в любом случае сохранит прописку на следующий розыгрыш. В плей-офф Суперлиги выйдут шесть коллективов из группы «А» и два первых клуба из группы «Б». Серии на выбывание со стадии четвертьфинала начнутся в конце апреля 2025 года.
 
Что касается мужского чемпионата России, то он стартует 26 августа. В первом поединке сезона встретятся ставропольский «Виктор» и волгоградский «Каустик». 2 сентября «химики» дома сыграют со «СГАУ-Саратов». Всего в турнире примут участие 12 команд. Восемь сильнейших клубов окажутся в плей-офф, который начнется в середине апреля. Остальные клубы в мини-турнире разыграют 9-12 места. Последняя команда покинет элитный дивизион.
 
Фото Павла Мирошкина/V102.RU

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