



Федерация гандбола России опубликовала календарь в мужском и женском чемпионатах в сезоне 24-25. «Динамо-Синара» первый матч проведет против «Кубани» на выезде 6 сентября, сообщает V102.RU.

После стартовой встречи в Краснодаре бело-голубые во втором туре сыграют на домашней площадке с тольяттинской «Ладой» 12 сентября. Всего в турнире выступят 11 участников. При этом последняя команда по итогам регулярки не вылетит из чемпионата и в любом случае сохранит прописку на следующий розыгрыш. В плей-офф Суперлиги выйдут шесть коллективов из группы «А» и два первых клуба из группы «Б». Серии на выбывание со стадии четвертьфинала начнутся в конце апреля 2025 года.Что касается мужского чемпионата России, то он стартует 26 августа. В первом поединке сезона встретятся ставропольский «Виктор» и волгоградский «Каустик». 2 сентября «химики» дома сыграют со «СГАУ-Саратов». Всего в турнире примут участие 12 команд. Восемь сильнейших клубов окажутся в плей-офф, который начнется в середине апреля. Остальные клубы в мини-турнире разыграют 9-12 места. Последняя команда покинет элитный дивизион.