«Ротор» 4 августа на выезде сыграет с «Нефтехимиком»





Волгоградский «Ротор» завтра, 4 августа, на выезде проведет матч четвертого тура Первой лиги с нижнекамским «Нефтехимиком». Начало игры в 18-00 ч., сообщает V102.RU.

Напомним, сине-голубые в прошлом поединке на домашней арене обидно уступили тульскому «Арсеналу» в самой концовке, пропустив гол от Никиты Раздорских после розыгрыша углового. Это поражение стало первым для волгоградцев в нынешнем сезоне. На данный момент «Ротор» имеет четыре очка в активе и расположился на десятом месте в турнирной таблице.Болельщики команды, в большинстве своем, удовлетворены промежуточным результатом, но при этом в социальных сетях выражают обеспокоенность отсутствием голов у атакующих футболистов. За три проведенных матча по разу поражали ворота соперников лишь защитник Дмитрий Прищепа и полузащитник Евгений Болотов. У поклонников сине-голубых до сих пор свежи в памяти яркие забитые мячи в исполнении лидеров коллектива прошлого сезона — Ильи Сафронова и Рамазана Гаджимурадова. Фланговые нападающие в летнее межсезонье перешли в другие клубы, а вот равноценную замену им «Ротор» до сих пор не может найти. Главный тренер волгоградцев Денис Бояринцев на пресс-конференции после последней встречи заявил, что клуб активно ищет нового форварда для усиления конкуренции и повышения общей результативности. Однако пока что сине-голубым придется обходиться внутренними резервами и активнее работать в тренировочном процессе для развития командной игры.«Нефтехимик» уже несколько сезонов подряд выступает в Первой лиге, являясь крепким середняком. В чемпионате 23-24 нижнекамцы заняли 11-ое место. В текущем розыгрыше подопечные Кирилла Новикова начали с двух домашних побед над «Тюменью» (3:0) и «Уфой» (2:1). Однако затем клуб из Татарстана на выезде проиграл еще одному новичку подэлитного дивизиона, песчанокопской «Чайке» — 0:4. «Нефтехимик» с шестью заработанными баллами идет на восьмой позиции.Ближайшие соперники за всю историю встречались между собой восемь раз. Пять побед одержали сине-голубые, один выигрыш на счету нижнекамцев и дважды команды играли вничью. Последний на данный момент матч в марте 2022-го года на «Волгоград Арене» завершился в пользу тогдашних хозяев - 2:1.Добавим. что предстоящий поединок обслужит судейская бригада во главе с арбитром ФИФА Верой Опейкиной.