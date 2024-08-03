Экономика

Росстат отрапортовал о новом росте средней зарплаты волгоградцев до 58985 рублей

Экономика 03.08.2024 10:34
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03.08.2024 10:34


Средняя зарплата в Волгоградской области продолжает расти из месяца в месяц, передает V102.RU со ссылкой на  новые данные Росстата. Согласно опубликованной информации, в мае она составила 58985 рублей. Нет сомнения, что уже в июне этот показатель преодолеет планку в 60 тысяч рублей, судя по тенденции, которую ежемесячно фиксирует федеральное ведомство.

По сравнению с апрелем, утверждают в Росстате, средняя зарплата за месяц выросла на 3% (в апреле было 57254 рубля). В целом за январь-май 2024 года этот показатель увеличился до 54904 рубля, тогда как за январь-апрель было 53891 рубль.

По-прежнему самая высокая средняя зарплата фиксируется в Краснодарском крае –67897 рублей в мае 2024 года. У соседей волгоградцев она также выше, чем в нашем регионе: в Астраханской области – 62965 рублей, а в Ростовской – 61175.

Традиционным аутсайдером в ЮФО по-прежнему остается Калмыкия. Жители республики получали в среднем 49782 рубля.

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