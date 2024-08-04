Транспорт

Движение судов на Волго-Донском судоходном канале приостановят 6 августа

Транспорт 04.08.2024 13:41
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04.08.2024 13:41


Пропуск судов через Волго-Донской судоходный канал в Волгоградской и Ростовской областях 6 августа будет временно приостановлен, сообщает V102.RU. По информации ФБУ «Администрация «Волго-Дон», это произойдет из-за профилактических работ, которые пройдут на шлюзах №№1-15.

Остановка движения судов планируется ориентировочно на 5 часов - с 9.00 до 16.00 со смещением по времени.

Напомним, что шлюзы №№1-13 ВДСК находятся на территории Волгоградской области, шлюзы №№ 14-15 - в Ростовской области. 

Фото из архива V102.RU

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