Пропуск судов через Волго-Донской судоходный канал в Волгоградской и Ростовской областях 6 августа будет временно приостановлен, сообщает V102.RU. По информации ФБУ «Администрация «Волго-Дон», это произойдет из-за профилактических работ, которые пройдут на шлюзах №№1-15.

Остановка движения судов планируется ориентировочно на 5 часов - с 9.00 до 16.00 со смещением по времени.

Напомним, что шлюзы №№1-13 ВДСК находятся на территории Волгоградской области, шлюзы №№ 14-15 - в Ростовской области.

Фото из архива V102.RU