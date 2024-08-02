На юге Волгограда мотоциклиста раздавило фурой: видео

В Красноармейском районе Волгограда сегодня утром, 2 августа, у остановки «Полевая» мотоциклист залетел под фуру, сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев.





— По предварительной информации, в 08.00 напротив строения № 100 по улице 40 лет ВЛКСМ произошло ДТП с участием грузового автомобиля Renault и мотоцикла. В результате аварии мотоциклист от полученных травм скончался, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, на месте происшествия работают экипажи ГАИ, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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