Происшествия

В центре Волгограда двое торопыг разбили автомобили: видео

Происшествия 31.07.2024 19:21
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31.07.2024 19:21


Сегодня, 31 июля, в Центральном районе Волгограда «Лада Гранта» не поделила дорогу с Volkswagen. Как сообщает V102.RU, ДТП произошло на пересечении улиц Рокоссовского и Двинская. Момент столкновения засняла уличная камера видеонаблюдения.



На кадрах можно увидеть, как «Лада» на большой скорости выезжает на перекресток в тот же момент, когда водитель иномарки предпринимает попытку совершить поворот налево.  Отечественный автомобиль на скорости протаранил правую заднюю часть Volkswagen. От сильного удара оба автомобиля разворачивает на полкорпуса. 

Вероятнее всего, водитель «Лады» торопился проехать перекресток до того, как загорится красный свет, а водитель иномарки поспешил и не убедился в безопасности своего маневра.

Видео: «Безопасный регион»/ВКонтакте

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