



30 июля в Центральном районе Волгограда таксист устроил заезд по тротуару верхней террасы набережной. Как сообщает ИА «Высота 102», нарушителем оказался 56-летний местный житель.

- Вечером 30 июля в полицию поступило сообщение, что водитель, управляя автомобилем такси марки Škoda, осуществляет движение по пешеходной зоне на ул. Чуйкова, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по информации правоохранительных органов нарушитель будет привлечён к ответственности по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ. Ему грозит штраф до 2 тыс. рублей.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области