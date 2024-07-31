Федеральные новости

После крушения поезда под Волгоградом в Госдуме задумались о строительстве платных переездов

Федеральные новости 31.07.2024 17:36
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31.07.2024 17:36


30 июля в Госдуме состоялось заседание Комитета по транспорту с участием Министра транспорта РФ Романа Старовойта. Как сообщает ИА «Высота 102», в связи с крушением пассажирского поезда в Волгоградской области, особое внимание парламентарии и эксперты уделили теме нехватки безопасных железнодорожных переездов. Решить эту проблему депутаты предложили с помощью платных путепроводов.

- Я обращаюсь к депутатам, к коллегам, которые представляют регионы России. В сентябре будет внесён бюджет на 2025 год. Давайте сделаем так, чтобы в нём всё же появилась отдельная строка расходов на строительство современных путепроводов. Давайте окрасим деньги, чтобы они шли именно на это. Необходимо задаться целью, чтобы как можно большее количество переездов с интенсивным движением были выведены в два уровня, - отметил председатель комитета по транспорты Государственной думы Евгений Москвичёв.

О существовании проблемы знают в Минтрансе и уже готовят отдельную программу по её решению.

- Действительно, 29 июля произошла большая трагедия. Мы переживаем за тех, кто ехал на юг отдыхать, а попал в такую ситуацию. Сегодня Минтранс, железнодорожники, власти Волгоградской области делают все возможное, чтобы минимизировать последствия аварии. Проблема с переездами есть. Я бы расширил её. Она касается не только строительства новых путепроводов, но и обслуживания существующей инфраструктуры. Путепроводы, мостовые и водопропускные сооружения требуют дополнительного внимания. Растёт число объектов, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии. Мы видим масштаб происходящего. Это влияет на экономику и безопасность людей. К сожалению, в национальном проекте, который сейчас готовится, данный вопрос не находит решения. Но мы сейчас прорабатываем отдельную программу, - подчеркнул министр.

При этом у специалистов возникает дилемма, какие переезды в первую очередь должны будут попасть в формируемую инициативу.

- В случае с трагедией в Волгоградской области, там малодеятельная линия. Конечно, строить здесь за миллионы путепровод, наверное, было бы не совсем эффективно. Но жизнь даже одного человека не может измеряться в рублях, и, конечно, нужно смотреть на эту ситуацию тщательнее, - добавил Роман Старовойт.

В свою очередь, депутаты Госдумы предложили максимально расширить количество железнодорожных переездов, проезд автомобилей через которые осуществляется беспрепятственно через путепроводы, с помощью введения по аналогии с платными федеральными автотрассами, платных переездов.

- Давайте начнем строить платные железнодорожные переезды. Чего мы боимся? Давайте поставим цель, если мы строим объект на 50 лет, значит он должен окупиться пусть не за 10, но за 35 лет. Пусть люди сами выберут, стоять в очереди или проехать, заплатив, условно, 3 рубля, - предложил председатель комитета по транспорты Государственной думы Евгений Москвичёв.

Напомним, 29 июля в Котельниковском районе Волгоградской области на перегоне «Гремячая — Котельниково» произошло ДТП с участием грузового автомобиля «КАМАЗ» и пассажирского поезда №491 «Казань — Адлер». В результате случился массовый сход вагонов. Лёгкие травмы получили несколько сотен человек, нескольким десяткам пассажирам потребовалась госпитализация. Злополучный переезд был оборудован лишь сигнальным светофором.

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