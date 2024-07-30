Власти уточнили возраст и количество продолжающих лечение пассажиров поезда Казань – Адлер





30 июля в Волгоградской области появилась уточнённая информация по количеству и возрастному составу пассажиров, которые были госпитализированы после схождения пассажирского поезда. Как сообщает ИА «Высота 102», на 15:00 в медицинских учреждениях продолжают находиться 12 человек, в числе которых и трое детей.

- Восемь человек проходят лечение в больнице скорой медицинской помощи № 25. В частности, помощь в условиях реанимации здесь получают доставленные вертолетами 54-летняя женщина и 44-летний мужчина. Шесть человек, в числе которых женщины возраста 20, 49, 31, 43 лет и мужчины 20 и 50 лет, проходят лечение в отделениях нейрохирургии и травматологии, - рассказали в региональном комитете здравоохранения.

Кроме того, ещё трое пациентов приняли специалисты больницы скорой медицинской помощи №7. По информации медиков, 16-летняя девушка, 4-летний мальчик и 43-летняя женщина находятся в травматологии. Кроме того, врачи приняли решение перевезти сюда же из Котельниковской ЦРБ ещё и 5-летнего ребёнка.

Отметим, пострадавший машинист проходит лечение в ведомственной больнице на территории Ростовской области.