Арбитражный суд Волгоградской области подтвердил законность решения УФАС в деле о сговоре комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского, МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» и предпринимателя при проведении конкурса на осуществление перевозок по регулярным маршрутам. Как сообщили V102.RU в Волгоградском УФАС, поводом для рассмотрения дела в суде послужили события трехлетней давности.

В августе 2021 года комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа организовал конкурс на осуществления пассажирских перевозок по нерегулируемым тарифам в Волжском.

А в сентябре 2021 года МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» с согласия комитета заключила договор простого товарищества с одним местным предпринимателем. По договору МУП в качестве вклада в товарищество должно было внести навыки, умения, деловую репутацию и связи, а предприниматель - транспортные средства.

При проведении конкурса в октябре 2021 года комитет присвоил максимальное количество баллов заявке предпринимателю, заключившему договор простого товарищества, по сравнению с другими участниками. А при расчёте баллов учел 172 единицы транспортных средств МУП, которые по договору не предавались, о чём должностным лицам комитета было достоверно известно. Такая благосклонность чиновников позволила предпринимателю стать победителем конкурса.

В итоге совместные действия комитета, МУП и предпринимателя были квалифицированы антимонопольным органом как антиконкурентное соглашение, нарушающее п. 4 ст. 16 Закона о защите конкуренции.

Принимая соответствующее решение, Волгоградское УФАС пришло к выводу, что договор простого товарищества был заключен формально, для создания вида возникших правоотношений с целью победы в конкурсе определённого предпринимателя. Другим перевозчикам, которые также хотели стать участниками товарищества, в заключении договора было отказано. Но вердикт антимонопольного органа чиновники Волжского обжаловали.

Однако суд счел правомерным решение УФАС и отказал в удовлетворении исковых требований администрации Волжского в полном объеме.

Теперь участникам сговора грозит наказание в соответствии с КоАП РФ, добавили в УФАС.

Между тем, напомним, ранее V102.RU сообщало о скандальном конкурсе, который успешно был оспорен в судах Волгоградским УФАС. Предприниматели, которые работают на более чем десяти маршрутах в Волжском, опасались, что, в случае реализации схемы, которую провернуло МУП и предприниматель, они останутся без работы, а их маршрутки уже предлагали за небольшие деньги сдать в аренду. Кроме того, из-за судебных тяжб, в ходе которых администрация Волжского пыталась оспорить заключение УФАС о нарушении антимонопольного законодательства при проведении конкурса, в начале 2022 года в Волжском едва не случился транспортный коллапс. Это произошло из-за того, что действие свидетельств на осуществление перевозок у предпринимателей закончилось, а без этих документов работать на маршрутах было невозможно. В результате пришлось продлевать их действие, а перевозчикам одно время приходилось выходить на маршруты на свой страх и риск.

Фото Павла Мирошкина/V102.RU

Материал подготовлен в рамках проекта «Общество без коррупции – основа сильного региона»