Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в Саратове подтвердил правоту Волгоградского УФАС и волжских перевозчиков в споре с администрацией городского округа. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, накануне Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в Саратове оставил в силе решение арбитражного суда Волгоградской области, признавшего факты нарушения администрацией Волжского антимонопольного законодательства при проведении конкурса на осуществление пассажирских перевозок.

Представители волжских перевозчиков в беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» заявили об удовлетворении решением суда апелляционной инстанции. При этом предположили, что чиновники на этом не успокоятся и обжалуют решение суда в кассации.

– Мы уже несколько месяцев живем в напряжении, нам дважды продлевали действие свидетельств на перевозки, при этом в январе ситуация грозила транспортным коллапсом в городе – мы могли не выйти на линии из-за отсутствия этих документов, – поделились перевозчики. – Мэрии Волжского надо уже признать поражение и организовать конкурс по честным правилам. Но мы уверены, что чиновники продолжат судиться, хотя уже очевидно, что они были неправы.



Напомним, осенью прошлого года Волгоградское УФАС признало комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского нарушившим антимонопольное законодательство и отменил результаты конкурса на осуществление перевозок по 11 маршрутам после жалоб волжских предпринимателей.

В ходе рассмотрения двух жалоб были установлены нарушения при организации конкурса, в частности, в конкурсной документации не было разъяснено, каким образом заполнять необходимые документы в составе заявки, при этом за неверное, как считали в комитете благоустройства и дорожного хозяйства, заполнение этих документов перевозчиков не допустили к участию в конкурсе.



При разбирательстве выяснилось, что чиновники допустили и другие нарушения. Так, конкурсная документация была утверждена 26 августа 2021 года и в ней содержалась шкала оценки критериев, установленная редакцией постановления администрации, которое вступило в законную силу лишь 31 августа.



По результатам рассмотрения УФАС признало комитет нарушившим ч. 2 ст. 24 Закона об организации регулярных перевозок № 220-ФЗ и предписало аннулировать конкурс.

Волжские перевозчики ранее потребовали от властей города отказаться от каких-либо экспериментов в транспортной сфере с учетом сложившейся ситуации в экономике, от планов по сокращению маршрутов и «выдавливания» с рынка пассажирских перевозок малого и среднего бизнеса в угоду муниципальному пассажирскому предприятию, а также аффилированным с ним перевозчиков.



Они предложили ввести пятилетний мораторий на любые эксперименты в транспортной сфере.

Однако ответом на это заявление стала подача апелляционной жалобы на решение арбитражного суда. И как результат - второй проигрыш чиновников.



– Непонятно, зачем создавать конфликтные ситуации, если можно все сделать в рамках закона и не дестабилизировать сферу пассажирских перевозок и не добивать малый и средний бизнес, – констатируют предприниматели.