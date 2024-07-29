



29 июля губернатор Андрей Бочаров провёл оперативное совещание, посвящённое ЧП в Котельниковском районе Волгоградской области. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», на перегоне «Гремячая-Котельниково» пассажирский поезд №491 «Казань — Адлер» сошёл с рельс после столкновения с грузовым автомобилем «КАМАЗ».





По поручению главы региона в настоящее время создан оперативный штаб, координирующий оказание помощи пострадавшим.

- На неохраняемом переезде перегона Гремячая-Котельниково произошло столкновение поезда №491 «Казань — Адлер» с грузовым автомобилем. По предварительным данным, из 20 вагонов 9 вагонов и электровоз сошли с рельсов. В поезде следовало 812 человек. Данные по пострадавшим уточняются. На месте работают все экстренные службы. Создан оперативный штаб, - приводит слова Андрея Бочарова пресс-служба Администрации Волгоградской области.

Отметим, ситуация взята региональными властями на особый контроль.

Фото и видео: пресс-служба администрации Волгоградской области