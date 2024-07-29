



В распоряжении редакции ИА «Высота 102» оказалось видео из города Котельниково Волгоградской области, где сегодня, 29 июля, около 12.50 произошел сход с рельсов пассажирского поезда Казань - Адлер. Как сообщает информагентство, ЧП произошло в результате столкновения поезда с самосвалом.





– На данный момент выясняются причины происшествия, – сообщил источник информагентства. – Пока все, что известно, это то, что на переезде поезд столкнулся с груженным песком самосвалом.





Данных о том, есть ли пострадавшие среди пассажиров, на момент публикации не поступало. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.





Фото, видео: читатели ИА «Высота 102»