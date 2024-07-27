Князь или махинатор? Почему суд выдворил из Камышина на Украину активиста Гонгадзе

Городской суд Камышина Волгоградской области 8 июля 2024 года постановил депортировать из России, представлявшегося общественником 44-летнего Александра Гонгадзе Вольного Росса. В отдельных СМИ этот факт связывают с недавней попыткой активиста организовать несанкционированный забег инвалидов-колясочников, однако, как сообщает V102.RU, у силовиков на то имелись иные веские причины.

Журналисты информагентства провели собственное небольшое расследование, пообщались с людьми, которые в свое время встречали на своем пути новоявленного «борца за свободу» и вскрыли некоторые довольно занимательные факты из биографии так называемого общественника.

— Где-то с 86 года жил на Украине, в том числе в Киеве. В конце 90-х оказался в Гамбурге. Окончил Северо-Германскую академию финансов и налогового права. В Россию перебрался в 2018-м. Заявлял всем при знакомстве, что он бизнесмен, занимается социальными проектами, представлялся руководителем бизнес-клуба «Авросс», а также учредителем финансового проекта «Вера». Было и такое, что Гонгадзе брал на себя смелость утверждать, будто бы может вылечить рак, — заявил один из знакомых «общественника», пожелавшего сохранить анонимность.

Судя по многочисленным отзывам в Сети, вставшего на защиту камышан Гонгадзе, называют мошенником и вымогателем. Так, по информации сайта easilytrading.ru, проект «Вера» является финансовой пирамидой, где обещают 30% пассивного дохода. Люди требуют от Гонгадзе возврата вложенных денег, но похоже, что безуспешно. 9 декабря 2022 года ЦБ РФ внес в черный список проект и его руководителя.





Скриншот: сайт Easilytrading.ru

Однако неутомимого предпринимателя это не остановило. С начала 2024 года он запустил финансовый проект «Авросс-маркет», гарантируя прибыль в виде 100% кэшбека за покупки товаров и ежедневные расходы, включая оплату за ЖКУ, кредиты, аренду недвижимости, бензина, образование. Создание такого «маркета» происходит за счет частных инвесторов, добавочной стоимости разных партнерских соглашений, а также вознаграждения за вновь приведенных партнеров.

Свое новое детище активист пиарил в сообществе «Камышин — город возможностей!» и на своей личной странице «ВКонтакте». Там же появлялись и посты с критикой российских властей, призывом к народу сплотиться и приступать к активным и часто идущим вразрез с УК РФ действиям.

— В последнее время Александр плотно подсел на тему мигрантов и пытается на этом заработать очки. Якобы власти поощряют завоз нелегалов и бороться с беспределом никто не хочет, — рассказал осведомленный источник, знакомый с Гонгадзе. — Также от него я часто слышал, что лишь «расстрельная статья» для всех госслужащих с конфискацией имущества позволит навести порядок.

Александр Гонгадзе широко анонсировал «марш колясочников» с призывом провести 30 июня 2024 года в Камышине заезд инвалидов по улице Гороховской.

— Мероприятие не согласовывалось с властями. Он хотел привлечь внимание СМИ, волонтеров, юристов, просто неравнодушных камышан, выбрав именно такое непростое время, как проведение специальной военной операции и устроить именно что политическое высказывание, направленное на дискредитацию местных властей. Почему-то раньше этого деятеля никто и в глаза не видел, а тут вдруг он озаботился разбитым тротуаром, — рассказал собственный источник «Высоты 102». — На Гонгадзе 28 июня полицейские составили протокол за нарушение установленного порядка организации демонстрации. Суд арестовал его на 10 суток.

По словам источника, именно в этот период правоохранители всерьез взялись за Гонгадзе и выяснили, что в России он находится незаконно, да еще и является гражданином Украины.





Скриншот: сайт Vklader.com

По словам заместителя председателя Камышинской городской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Виктора Фадеева, Гонгадзе впервые появился в Камышинском районе три года назад:

— Насколько мне известно, гражданин Гонгадзе, он же Вольный, он же Росс появился в Камышине три года назад, незадолго до начала специальной военной операции. В Гамбурге получил среднее и высшее образование. До приезда в Россию долгое время жил на Украине. Инвалидом он не является, но, здесь очевидно, что иностранный гражданин для организации протеста, пытается привлечь вызывающую наибольшее сочувствие у населения категорию — инвалидов-колясочников. Наверное, по этой причине к нему и возникли вопросы у правоохранительных органов. Считаю их абсолютно обоснованными.

Согласно открытым данным, городской суд Камышина постановил выдворить Гонгадзе из России до 5 октября 2024 года включительно с наложением штрафа в 2000 рублей за нарушение иммиграционных правил.

— При проверке документов было установлено, что гражданин республики Украины Гонгадзе Вольный Росс А.С., прибывший на территорию РФ 2 октября 2023 года в целях, не связанных с трудовой деятельностью, допустил нарушение иммиграционных правил в части неисполнения в тридцатидневный срок со дня въезда в РФ обязанности по прохождению государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, — сообщает V102.RU со ссылкой на постановление суда.

Тем не менее, Гонгадзе в суде утверждал обратное и так не признал свою вину.

— Сведений о том, что Гонгадзе Вольный Росс А.С. выполнил требования, установленные положениями п. 18 ст. 5 и абз. 2 п. 13 ст. 5 ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», материалы дела не содержат и в судебном заседании таких доказательств Гонгадзе Вольным Россом А.С. не представлено. Административный материал не содержит доказательств того, что выдворение Гонгадзе Вольного Росса А.С. из РФ существенно нарушит его право на уважение личной и семейной жизни, а также нарушит принципы объективности, гуманности и справедливости, либо причинит жизни Гонгадзе Вольному Россу А.С. реальную угрозу по возвращению на территорию республики Украина. Ходатайства об истребования таких доказательств Гонгадзе Вольным Россом А.С. не заявлено. Обстоятельств, смягчающих и обстоятельств, отягчающих административную ответственность не установлено, — цитирует информагентство текст судебного постановления.

Уточняется, что ждать высылку из РФ Гонгадзе будет в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Волгограду в компании иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации.