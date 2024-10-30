Скончался сын легендарного летчика Виктор Маресьев

В Москве на 79-м году жизни скончался сын Героя Советского Союза Алексея Маресьева – Виктор Маресьев, передает V102.RU со ссылкой на районную администрацию.
Напомним, что Виктор Алексеевич Маресьев был организатором Регионального общественного фонда имени легендарного летчика «За волю к жизни».
– Виктор Алексеевич неоднократно бывал в нашем городе и внёс большой вклад в сохранение исторической памяти и увековечивание имён героев, которые сражались за независимость нашей Родины. Его общественная деятельность способствовала поддержанию преемственности патриотических и нравственных российских традиций, которые передаются из поколения в поколение, – говорится в опубликованном главой Камышина Станиславом Зинченко некрологе.
Коллаж: Павел Мирошкин / V102.RU