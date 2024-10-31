В Волгоградской области минувшей ночью силы ПВО отразили атаку трех беспилотных летательных аппаратов. Об этом, как передает V102.RU, сообщили Минобороны РФ.

- Восемь БпЛА сбиты над территорией Ростовской области, пять БпЛА уничтожены над территорией Курской области, три – над территорией Волгоградской области, два – над территорией Брянской области, по одному БпЛА – над территориями Белгородской, Воронежской областей и акваторией Черного моря, - сообщает ведомство.

Всего было перехвачено 21 БПЛА самолетного типа.

Ранее сообщалось, что два беспилотника из трех в Волгоградской области были сбиты в пригороде Волгограда.