Федеральные новости

В России с 1 января стартует прием заявок на гранты Фонда экологических инициатив

Федеральные новости 30.10.2024 17:19
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30.10.2024 17:19


В России с 1 января 2025 года Президентский фонд экологических и природных инициатив начнет прием заявок на выделение грантов. 

Напомним, что поручение правительству Российской Федерации и администрации президента Российской Федерации о создании фонда поддержки инициатив и проектов граждан, общественных организаций и объединений в области охраны окружающей среды глава государства Владимир Путин озвучил в марте 2024 года. На эти цели предусмотрено выделение начиная с 2025 года бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 1 млрд рублей в год.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов сообщил депутатам Госдумы, что деньги уже зарезервированы в рамках финансирования в проекте бюджета.

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