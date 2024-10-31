Два беспилотника ликвидированы ПВО в Волгограде и пригороде





В Волгограде и Светлоярском районе Волгоградской области в ночь на 31 октября сбили два беспилотных летательных аппарата. По информации профильных служб, обломки одного БПЛА упали на юге областного центра на территории промпредприятия.

Так, в частности, один беспилотник упал на территории посёлка Червлёное в Светлоярском районе. В результате происшествия возгорания и повреждения инфраструктуры не произошло. Пострадавших нет.

В Красноармейском районе Волгограда обломки БПЛА обнаружены на территории НПЗ. В данном случае также нет разрушений. Предприятие продолжает работу в штатном режиме.

По данным Минобороны РФ в Волгоградской области минувшей ночью силы ПВО отразили атаку трех беспилотных летательных аппаратов.

- Восемь БпЛА сбиты над территорией Ростовской области, пять БпЛА уничтожены над территорией Курской области, три – над территорией Волгоградской области, два – над территорией Брянской области, по одному БпЛА – над территориями Белгородской, Воронежской областей и акваторией Черного моря, - сообщает ведомство.

Всего над территорией РФ минувшей ночью было перехвачено 21 БПЛА самолетного типа.